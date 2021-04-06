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АНО «Квартал Луи» планирует открыть филиал в Северо-Западном федеральном округе

18:07 | 06.04.2021 | Общество

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Пенза, 6 апреля 2021. PenzaNews. Пензенская автономная некоммерческая организация содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи» планирует открыть свой первый филиал в Северо-Западном федеральном округе к концу 2021 года. Об этом говорится в пресс-релизе НКО, поступившем в ИА «PenzaNews» во вторник, 6 апреля.

АНО «Квартал Луи» планирует открыть филиал в Северо-Западном федеральном округе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Квартал Луи» начинает масштабировать свою программу сопровождаемого проживания молодых людей с инвалидностью в другие регионы России», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что сопровождаемое проживание предусматривает разные формы организации процесса — от временных и тренировочных квартир, где молодые люди с инвалидностью могут учиться самостоятельной жизни, до создания выездных служб поддержки и строительства специализированных домов.

«В Пензенской области «Квартал Луи» смог создать кластер из разных форматов под различные цели: «Дом на Березовском», «Дом Вероники», «Новые берега», — добавляется в сообщении.

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