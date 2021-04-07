В Белинском районе выплатят компенсации владельцам домов, поврежденных градом в 2020 году Общество

Пенза, 7 апреля 2021. PenzaNews. Более 1,4 млн. рублей будет направлено на выплату компенсаций владельцам 99 домовладений на территории Белинского района Пензенской области, которые были повреждены градом в июле 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

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«В зоне стихии оказались домовладения села Поим и поселка Шарова, а также сельхозугодья. Были выбиты оконные стекла, пострадали кровли домов, надворные постройки, приусадебные участки, сады и огороды», — отмечается в пресс-релизе.

В нем поясняется, что размер компенсации рассчитывался для каждого собственника индивидуально, исходя из степени понесенных им потерь.

«Объем общего причиненного ущерба определялся специально организованной комиссией, в состав которой входили представители МЧС, ЖКХ, специалисты поселковой и районной администраций, а также собственники пострадавших подворий», — уточняется в тексте.