Прокуратура выявила нарушения в ходе проверки в реабилитационном центре в Кичкилейке Общество

Пенза, 7 апреля 2021. PenzaNews. Работники прокуратуры выявили нарушения в ходе проверки, проведенной в государственном бюджетном учреждении системы социальной защиты населения «Областной социально-реабилитационный центр для детей и молодых инвалидов» в поселке Кичкилейка Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«Установлено, что к работе с детьми-сиротами, имеющими статус «ребенок-инвалид», в качестве педагога-психолога было привлечено лицо, не имевшее опыта работы в данной сфере и не нашедшее похода к детям. Знавший о конфликте руководитель учреждения не принял мер для защиты прав воспитанников. Кроме того, установлено, что должностные лица центра не проинформировали иные органы системы профилактики о наличии у одной из воспитанниц проблем в психоэмоциональной сфере», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что материалы прокурорской проверки направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

«В отношении учреждения системы социальной защиты прокурор Пензенского района возбудил дело об административном правонарушении по ст. 19.7 КоАП РФ « Непредставление сведений (информации)», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что также выявлены нарушения жилищных прав детей-сирот.

«Должностные лица областного реабилитационного центра длительное время на обращались в уполномоченные органы с заявлениями о включении воспитанников в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями», — уточняется в нем.

В тексте обращается внимание на то, что уполномоченными должностными лицами не проверялись условия жизни несовершеннолетних-инвалидов, оставшихся без родительской опеки, в связи с чем внесены представления начальнику отдела образования администрации Пензенского района, а также министру труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

«Акты реагирования находятся на рассмотрении. Устранение нарушений поставлено на контроль прокуратуры области», — подчеркивается в сообщении.