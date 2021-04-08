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Более 370 тыс. услуг оказано в пензенских МФЦ в I квартале 2021 года

12:08 | 08.04.2021 | Общество

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Пенза, 8 апреля 2021. PenzaNews. Более 370 тыс. государственных и муниципальных услуг оказано в МФЦ Пензенской области в I квартале 2021 года. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте министерства экономики региона.

Более 370 тыс. услуг оказано в пензенских МФЦ в I квартале 2021 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, наиболее востребованы услуги Росреестра. Их доля в общем объеме составила 30%.

Также в число популярных вошли услуги соцобеспечения и те, которые предоставляет МВД России, в том числе по оформлению водительского удостоверения, выдаче паспорта и справки об отсутствии судимости.

Помимо этого, граждане активно обращались за такими услугами, как регистрация на портале госуслуг и на сайте Пенсионного фонда.

Качество услуг, оказываемых в МФЦ Пензенской области, посетители в среднем оценили в 4,9 балла.

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