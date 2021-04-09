Сезон активности клещей начался в Пензенской области Общество

Пенза, 9 апреля 2021. PenzaNews. Сезон активности клещей начался в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Первое обращение за медицинской помощью пострадавших от нападения клещей зарегистрировано 5 апреля 2021 года», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что факт нападения клеща на ребенка 2009 года рождения зафиксирован на территории Пензенского района.

«Специалистами управления начата реализация мероприятий по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся клещами», — добавляется в тексте.

В сообщении отмечается, что перед началом летнего оздоровительного сезона планируется провести акарицидные обработки на площади более 134 га, в том числе на территории детских учреждений на площади 64 га.

«Обеспечена готовность лаборатории отделения исследований на вирусные, особо опасные и природно-очаговые инфекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области», — поясняется в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора.