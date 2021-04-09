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Пожароопасный сезон объявлен в Пензенской области с 9 апреля

17:38 | 09.04.2021 | Общество

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Пенза, 9 апреля 2021. PenzaNews. Календарный период прохождения пожароопасного сезона на территории Пензенской области определен с 9 апреля по 15 октября 2021 года. Соответствующее постановление регионального правительства подписал временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

Пожароопасный сезон объявлен в Пензенской области с 9 апреля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Документом утвержден состав межведомственного оперативного штаба по подготовке проектов решений, направленных на борьбу с лесными пожарами, и оценке готовности муниципальных образований Пензенской области к действиям в весенне-летний пожароопасный период. Возглавил его временно исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства региона Виктор Кувайцев.

Кроме того, постановлением утверждены перечни населенных пунктов Пензенской области, а также территорий детских лагерей, садоводства, огородничества, исправительных учреждений, объектов энергетики, транспорта и прочих, подверженных угрозе лесных пожаров.

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