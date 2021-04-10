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Гришаев дал ряд поручений, касающихся строительства школы в Мичуринском

12:31 | 10.04.2021 | Общество

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Пенза, 10 апреля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев дал ряд поручений, касающихся строительства школы в Мичуринском на 225 мест, которая должна быть ввозведена к концу 2021 года в рамках реализации национального проекта «Образование».

Гришаев дал ряд поручений, касающихся строительства школы в Мичуринском

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

Он потребовал от руководства подрядной компании «АлексСтрой» в недельный срок представить уточненный график производства работ, в том числе по благоустройству и монтажу оборудования; огородить стройплощадку и разместить паспорт объекта.

Кроме того, врио министра обратил внимание на необходимость заключения договоров на строительный контроль и авторский надзор.

Как сообщает пресс-служба регионального Минстроя, Александр Гришаев подверг критике действия заказчика и подрядчика, поскольку контракт на возведение объекта был заключен в начале апреля, а работы до сих пор не начаты.

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