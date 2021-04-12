EN
00:20:01 Вторник, 13 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе на двоих человек составили протоколы из-за роликов с людьми в полицейской форме

12:46 | 12.04.2021 | Общество

Печать

Пенза, 12 апреля 2021. PenzaNews. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов» составлены в отношении двоих жителей Пензы из-за роликов, размещенных на портале YouTube, в сервисе TikTok и соцсети Instagram. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В Пензе на двоих человек составили протоколы из-за роликов с людьми в полицейской форме. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что данные граждане производили видеоконтент, дискредитирующий сотрудников органов внутренних дел, который размещали на видеохостинге YouTube, в сервисе TikTok и в социальной сети Instagram. Сценарии видеороликов предусматривали употребление персонажами ненормативной лексики, целенаправленно формировали у зрителей негативное отношение к представителям правоохранительных структур. При этом актеры, исполнявшие роли полицейских, использовали форменную одежду», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что всего было снято около 20 таких видеороликов.

«В рамках проверки следственно-оперативной группой изъята аппаратура, на которой осуществлялся монтаж видеопродукции, а также форменное обмундирование сотрудника полиции», — добавляется в сообщении.

В тексте поясняется, что 12 апреля протоколы будут направлены мировому судье.

Новости партнеров
Читайте также
Центр непрерывного повышения профмастерства педработников будет открыт в Пензе Мэр Пензы заявил о неудовлетворительном состоянии дорог на некоторых дачных маршрутах
Под Пензой обнаружено тело мужчины, пропавшего в январе Осужден мужчина, который вывез знакомого в безлюдное место и поджег ткань под его ногами
Стоимость проезда в пензенских дачных автобусах останется прежней В Пензенскую область поступило 15,3 тыс. доз вакцины «Спутник V»
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама