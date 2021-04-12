В Пензе на двоих человек составили протоколы из-за роликов с людьми в полицейской форме Общество

Пенза, 12 апреля 2021. PenzaNews. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов» составлены в отношении двоих жителей Пензы из-за роликов, размещенных на портале YouTube, в сервисе TikTok и соцсети Instagram. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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«Установлено, что данные граждане производили видеоконтент, дискредитирующий сотрудников органов внутренних дел, который размещали на видеохостинге YouTube, в сервисе TikTok и в социальной сети Instagram. Сценарии видеороликов предусматривали употребление персонажами ненормативной лексики, целенаправленно формировали у зрителей негативное отношение к представителям правоохранительных структур. При этом актеры, исполнявшие роли полицейских, использовали форменную одежду», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что всего было снято около 20 таких видеороликов.

«В рамках проверки следственно-оперативной группой изъята аппаратура, на которой осуществлялся монтаж видеопродукции, а также форменное обмундирование сотрудника полиции», — добавляется в сообщении.

В тексте поясняется, что 12 апреля протоколы будут направлены мировому судье.