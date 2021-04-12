Мэр Пензы заявил о неудовлетворительном состоянии дорог на некоторых дачных маршрутах Общество

Пенза, 12 апреля 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин заявил о неудовлетворительном состоянии дорог на некоторых дачных маршрутах.

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«Из проблемных вопросов в целом это состояние дорог. В границах города проходит 150 км дачных маршрутов, за пределами города Пензы — 332 км. У нас особые опасения вызывают маршруты №32А «Пенза-I — СНТ «Росинка плюс», проходит автодорога по территории Сосновского сельсовета Бессоновского района; маршрут №38А «Дизельный завод — СНТ «Первомайское», это Саловский сельсовет Пензенского района», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 12 апреля.

Андрей Лузгин добавил, что большинство обследованных дорог требуют ямочного либо капитального ремонта.

«42-й [«Гидрострой — СТСН «Полет»], 45-й [«Кинотеатр «Салют» — СНТ «Лесная поляна» — СНТ «Крутецкие сады»], 46-й [«Гидрострой — СНТ «Родничок» — СНТ «Незабудка»] маршруты, это Пензенский и Шемышейский районы: тоже состояние дорог оставляет желать лучшего», — отметил он.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поручил Андрею Лузгину совместно с главами администраций районов проработать вопрос о приведении соответствующих дорог в надлежащее состояние, а врио первого заместителя председателя правительства региона Виктору Кувайцеву — взять соответствующий вопрос на личный контроль.