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Пензенская область присоединилась ко всероссийскому командно-штабному учению

13:49 | 13.04.2021 | Общество

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Пенза, 13 апреля 2021. PenzaNews. Пензенская область присоединилась ко всероссийскому командно-штабному учению, посвященному отработке вопросов, связанных с обеспечением безопасного пропуска весеннего половодья и паводков, а также с защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров, которое стартовало во вторник 13 апреля.

Пензенская область присоединилась ко всероссийскому командно-штабному учению. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Обеспечение безопасности граждан Пензенской области как в области пожарной безопасности, так и на водных объектах находится на особом контроле врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко. Необходимо провести полный комплекс подготовительных и профилактических мероприятий, чтобы исключить гибель людей и потерю имущества», — отметил врио первого заместителя председателя правительства региона Виктор Кувайцев на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Пензенской области.

В ходе него были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности граждан в весенне-летний пожароопасный период, организации пляжей на территории муниципальных образований и готовности пожарно-спасательной техники.

В рамках первого этапа учения проведен смотр готовности оперативной группы главного управления МЧС России по Пензенской области к действиям по предназначению и к совершению марша, сбор оперативного штаба ведомства, а также смотр готовности аэромобильной группировки.

Ожидается, что на втором и третьем этапах учения будут проводиться практические мероприятия.

Всероссийское командно-штабное учение продлится по 15 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

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