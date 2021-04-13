На улицах Пензы разместят киоски по продаже мороженого, кваса, овощей и фруктов Общество

Пенза, 13 апреля 2021. PenzaNews. Киоски по продаже мороженого, кваса, овощей и фруктов планируется разместить на улицах Пензы в апреле-мае. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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«На право осуществлять сезонную торговлю проводятся городские конкурсы. Так, на 21 апреля назначен аукцион на размещение нестационарных торговых объектов по реализации овощей, фруктов, бахчевых культур по 74 адресам. Работать торговые палатки будут с 1 мая по 30 октября», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в городе будет действовать 76 точек по продаже кваса: 74 договора сроком на три года было заключено в конце 2019-го, еще по двум адресам они будут подписаны по результатам аукциона.

«Торговля напитком будет осуществляться с 20 апреля по 20 сентября», — уточняется в сообщении.

В тексте отмечается, что 19 киосков по продаже мороженого будут работать с 1 мая по 30 сентября: 17 договоров уже заключено, по двум торговым точкам пройдет аукцион.