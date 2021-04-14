Павел Гаврилин лично проверил работу более десяти подразделений органов внутренних дел Общество

Пенза, 14 апреля 2021. PenzaNews. Начальник управления МВД России по Пензенской области Павел Гаврилин лично проверил работу более десяти подразделений органов внутренних дел с момента своего назначения на данную должность в марте 2021 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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В нем уточняется, что в минувший вторник, 13 апреля, он посетил ОМВД России по городу Кузнецку, ОМВД России по Кузнецкому району и отделение МВД России по Неверкинскому району, где оценил, как организована работа дежурной части, осмотрел изолятор временного содержания и проверил знания сотрудников полиции относительно порядка действий в случае возникновения чрезвычайной или нештатной ситуации.

«Такие выезды в территориальные подразделения на районном уровне Пензенской области с участием руководителя будут продолжены», — отмечается в пресс-релизе.