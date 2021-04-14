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Павел Гаврилин лично проверил работу более десяти подразделений органов внутренних дел

10:35 | 14.04.2021 | Общество

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Пенза, 14 апреля 2021. PenzaNews. Начальник управления МВД России по Пензенской области Павел Гаврилин лично проверил работу более десяти подразделений органов внутренних дел с момента своего назначения на данную должность в марте 2021 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Павел Гаврилин лично проверил работу более десяти подразделений органов внутренних дел. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что в минувший вторник, 13 апреля, он посетил ОМВД России по городу Кузнецку, ОМВД России по Кузнецкому району и отделение МВД России по Неверкинскому району, где оценил, как организована работа дежурной части, осмотрел изолятор временного содержания и проверил знания сотрудников полиции относительно порядка действий в случае возникновения чрезвычайной или нештатной ситуации.

«Такие выезды в территориальные подразделения на районном уровне Пензенской области с участием руководителя будут продолжены», — отмечается в пресс-релизе.

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