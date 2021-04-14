В Кузнецке перезахоронили останки Анатолия Силантьева, погибшего в бою в 1942 году Общество

Кузнецк, 14 апреля 2021. PenzaNews. Церемония перезахоронения останков уроженца села Аблязово Пензенской области, командира 317-й отдельной мотострелковой разведывательной роты старшего сержанта Анатолия Силантьева, погибшего в бою вблизи деревни Шашкино Мценского района Орловской области 18 ноября 1942 года, состоялась в Кузнецке в среду, 14 апреля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Помимо родственников бойца, в мероприятии приняли участие представители власти и общественности.

Сначала в храме Казанской иконы Божией Матери состоялась гражданская панихида.

После этого на центральной аллее городского кладбища — возле Поклонного креста — прошел траурный митинг. В ходе него от официальных лиц прозвучали слова благодарности в адрес поисковиков, которые обнаружили останки во время осеннего этапа «Вахты памяти – 2019», а затем по медальону установили личность погибшего.

Родным бойца были переданы архивные документы, медальон и наградной лист, где сказано, что Анатолий Силантьев награжден медалью «За отвагу».

В ответном слове правнук бойца Евгений Краснов от лица всей семьи выразил признательность представителям Поискового движения России за то дело, которому они посвящают свое личное время.

Останки командира 317-й отдельной мотострелковой разведывательной роты были преданы земле под оружейные залпы, сообщает пресс-служба администрации Кузнецка.