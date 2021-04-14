EN
23:57:14 Среда, 14 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Кузнецке перезахоронили останки Анатолия Силантьева, погибшего в бою в 1942 году

20:21 | 14.04.2021 | Общество

Печать

Кузнецк, 14 апреля 2021. PenzaNews. Церемония перезахоронения останков уроженца села Аблязово Пензенской области, командира 317-й отдельной мотострелковой разведывательной роты старшего сержанта Анатолия Силантьева, погибшего в бою вблизи деревни Шашкино Мценского района Орловской области 18 ноября 1942 года, состоялась в Кузнецке в среду, 14 апреля.

В Кузнецке перезахоронили останки Анатолия Силантьева, погибшего в бою в 1942 году. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Помимо родственников бойца, в мероприятии приняли участие представители власти и общественности.

Сначала в храме Казанской иконы Божией Матери состоялась гражданская панихида.

После этого на центральной аллее городского кладбища — возле Поклонного креста — прошел траурный митинг. В ходе него от официальных лиц прозвучали слова благодарности в адрес поисковиков, которые обнаружили останки во время осеннего этапа «Вахты памяти – 2019», а затем по медальону установили личность погибшего.

Родным бойца были переданы архивные документы, медальон и наградной лист, где сказано, что Анатолий Силантьев награжден медалью «За отвагу».

В ответном слове правнук бойца Евгений Краснов от лица всей семьи выразил признательность представителям Поискового движения России за то дело, которому они посвящают свое личное время.

Останки командира 317-й отдельной мотострелковой разведывательной роты были преданы земле под оружейные залпы, сообщает пресс-служба администрации Кузнецка.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе 17 апреля пройдет презентация проектов благоустройства скверов и зон отдыха у воды В Пензенской области в ДТП погибли два человека
В Пензе энергетики разместили на подъездах информацию о долгах за тепло и горячую воду «Горводоканал» проведет аварийно-восстановительные работы на коллекторе на проспекте Строителей
Подрядчику предстоит устранить замечания к качеству благоустройства трех скверов в Пензе «Ростелеком» объявил о старте второго этапа проекта «Устранение цифрового неравенства»
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама