В Пензе приступили к ремонту дорог в рамках нацпроекта «БКАД» Общество

Пенза, 15 апреля 2021. PenzaNews. Работы по ремонту проблемных участков, которые планируется привести в порядок в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») в 2021 году, начаты в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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«Утром техника ООО «Пензадорстрой» вышла на дорогу от улицы Окружной до улицы Ленинский лесхоз. [...] На улице Пролетарской идет устройство тротуара. Будет отремонтировано покрытие пешеходной дорожки протяженностью более 2 км на участке между улицами Пугачева и Каракозова», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что всего в текущем году планируется привести в соответствие с нормативами 87 объектов, общая протяженность участков — более 71 км.

«Площадь ремонта проезжей части составит почти 500 тыс. кв. метров, тротуаров — более 60 тыс. кв. метров», — сказано в сообщении.