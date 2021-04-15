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В Пензе приступили к ремонту дорог в рамках нацпроекта «БКАД»

11:58 | 15.04.2021 | Общество

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Пенза, 15 апреля 2021. PenzaNews. Работы по ремонту проблемных участков, которые планируется привести в порядок в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») в 2021 году, начаты в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В Пензе приступили к ремонту дорог в рамках нацпроекта «БКАД». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Утром техника ООО «Пензадорстрой» вышла на дорогу от улицы Окружной до улицы Ленинский лесхоз. [...] На улице Пролетарской идет устройство тротуара. Будет отремонтировано покрытие пешеходной дорожки протяженностью более 2 км на участке между улицами Пугачева и Каракозова», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что всего в текущем году планируется привести в соответствие с нормативами 87 объектов, общая протяженность участков — более 71 км.

«Площадь ремонта проезжей части составит почти 500 тыс. кв. метров, тротуаров — более 60 тыс. кв. метров», — сказано в сообщении.

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