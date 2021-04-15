Прокуратура защитила права медработников, трудовой стаж которых учли не полностью Общество

Пенза, 15 апреля 2021. PenzaNews. Прокуратура Ленинского района Пензы защитила права трех медицинских работников, которым управлением Пенсионного фонда России было отказано во включении периодов их нахождения на курсах повышения квалификации в стаж для досрочного назначения трудовой пенсии по старости лицам, осуществляющим лечебную или иную деятельность по охране здоровья населения.

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«Прокуратура района обратилась в суд с исковыми заявлениями в интересах этих медицинских работников», — говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

В нем уточняется, что надзорное ведомство просило суд признать незаконным решения управления ПФР и возложить на ответчика обязанность включить в стаж медработников указанные периоды для досрочного назначения трудовой пенсии по старости.

«Требования прокурора были удовлетворены ответчиком в добровольном порядке в полном объеме», — отмечается в тексте.