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Пензенским участникам парада, состоявшегося в Самаре в 2020 году, вручены памятные знаки

15:38 | 15.04.2021 | Общество

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Пенза, 15 апреля 2021. PenzaNews. Памятные знаки «В память военного парада в Куйбышеве 7 ноября 1941 года» вручены учащимся кадетской школы №46, активистам движения «Юнармия» и представителям военно-патриотического объединения «Вымпел» в ходе церемонии, состоявшейся у монумента воинской и трудовой славы пензенцев в четверг, 15 апреля.

Пензенским участникам парада, состоявшегося в Самаре в 2020 году, вручены памятные знаки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Всего их получили 80 участников парада Памяти, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который состоялся в Самаре 7 ноября 2020 года.

Обращаясь к присутствующим, временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отметил, что для него большая честь присутствовать на таком мероприятии.

«Вы молодцы. Спасибо вам большое за то, что вы активно участвуете в военно-патриотической работе», — сказал он.

Руководитель субъекта федерации выразил признательность представителям подрастающего поколения за то, что они бережно хранят память о подвиге советского народа.

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