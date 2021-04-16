В Пензе отметили 30-летие организации ветеранов органов внутренних дел Общество

Пенза, 16 апреля 2021. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Пензенской области, состоялось в конференц-зале регионального управления МВД России в пятницу, 16 апреля.

Фото: 58.мвд.рф

С приветственным словом к собравшимся обратился начальник УМВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Павел Гаврилин.

«Дорогие ветераны, я искренне благодарю вас за многолетнюю службу, за нелегкий труд и долгие годы, которые вы посвятили защите правопорядка. Мы искренне ценим ваш вклад, желаем вам крепкого здоровья и благополучия», — сказал он.

Руководитель управления вручил активным участникам ветеранского движения благодарственные письма, почетные грамоты и медали от имени руководства УМВД и Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.

Затем слово было предоставлено председателю пензенского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Василию Гуськову, который представил книгу «Защитники закона и порядка», сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.