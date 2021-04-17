В Пензе в связи установившейся сухой погодой введен режим повышенной готовности Общество

Пенза, 17 апреля 2021. PenzaNews. Режим повышенной готовности для органов управления и сил пензенского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТП РСЧС) введен с 15 апреля. Соответствующее постановление городской администрации подписал исполняющий обязанности мэра Виталий Макаров.

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В документе отмечается, что он принят в целях предупреждения ЧС, обусловленной природными пожарами, исключения их возникновения и последующего возможного перехода на жилые массивы на территории Пензы.

«Определить, что зоной режима функционирования «Повышенная готовность» для пензенского городского звена ТП РСЧС являются границы города Пензы», — сказано в постановлении.

В нем добавляется, что мероприятия по предупреждению возникновения ЧС необходимо осуществлять в соответствии с постановлением мэрии №382 от 23 марта 2021 года «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории города Пензы в весенне-летний период 2021 года».