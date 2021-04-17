EN
12:25:18 Суббота, 17 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе в связи установившейся сухой погодой введен режим повышенной готовности

09:30 | 17.04.2021 | Общество

Печать

Пенза, 17 апреля 2021. PenzaNews. Режим повышенной готовности для органов управления и сил пензенского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТП РСЧС) введен с 15 апреля. Соответствующее постановление городской администрации подписал исполняющий обязанности мэра Виталий Макаров.

В Пензе в связи установившейся сухой погодой введен режим повышенной готовности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В документе отмечается, что он принят в целях предупреждения ЧС, обусловленной природными пожарами, исключения их возникновения и последующего возможного перехода на жилые массивы на территории Пензы.

«Определить, что зоной режима функционирования «Повышенная готовность» для пензенского городского звена ТП РСЧС являются границы города Пензы», — сказано в постановлении.

В нем добавляется, что мероприятия по предупреждению возникновения ЧС необходимо осуществлять в соответствии с постановлением мэрии №382 от 23 марта 2021 года «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории города Пензы в весенне-летний период 2021 года».

Новости партнеров
Читайте также
В Каменском районе водолазы обнаружили тело утонувшего рыбака В Пензе отметили 30-летие организации ветеранов органов внутренних дел
71-летний пензенец обвиняется в сексуальном насилии над девочками В результате природного пожара в селе Акимовщино повреждено шесть домов — прокуратура
К месту пожара в Васильевке стянуты более 70 человек и 17 единиц техники — МЧС В Пензе 37 управляющих компаний намерены присоединиться к субботнику
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама