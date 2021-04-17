Туристический поезд выходного дня свяжет Пензу, Саранск и Казань Общество

Пенза, 17 апреля 2021. PenzaNews. Куйбышевский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» запустит новый туристический поезд выходного дня по маршруту «Пенза — Саранск — Казань» в рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье».

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«Поезд из Пензы отправится в рейс в пятницу, 30 апреля, вечером того же дня проследует через Саранск, а в Казань гости прибудут в субботу, 1 мая. Вечером того же дня из Казани путешественники отправятся домой», — говорится в сообщении пресс-службы Куйбышевской железной дороги.

В нем уточняется, что в состав поезда включены комфортабельные вагоны категории купе.

«Подвижной состав оснащен экологически чистыми туалетными комплексами, системами поддержания микроклимата, розетками», — добавляется в тексте.

В сообщении отмечается, что у туристов из Пензы и Саранска будет возможность познакомиться с основными историческими достопримечательностями столицы Татарстана.

«В стоимость тура включены железнодорожные билеты, экскурсионная программа «Здравствуй, Казань!», трехразовое питание (завтрак, обед, ужин), входные билеты на объекты показа», — сказано в пресс-релизе.