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Туристический поезд выходного дня свяжет Пензу, Саранск и Казань

10:08 | 17.04.2021 | Общество

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Пенза, 17 апреля 2021. PenzaNews. Куйбышевский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» запустит новый туристический поезд выходного дня по маршруту «Пенза — Саранск — Казань» в рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье».

Туристический поезд выходного дня свяжет Пензу, Саранск и Казань. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Поезд из Пензы отправится в рейс в пятницу, 30 апреля, вечером того же дня проследует через Саранск, а в Казань гости прибудут в субботу, 1 мая. Вечером того же дня из Казани путешественники отправятся домой», — говорится в сообщении пресс-службы Куйбышевской железной дороги.

В нем уточняется, что в состав поезда включены комфортабельные вагоны категории купе.

«Подвижной состав оснащен экологически чистыми туалетными комплексами, системами поддержания микроклимата, розетками», — добавляется в тексте.

В сообщении отмечается, что у туристов из Пензы и Саранска будет возможность познакомиться с основными историческими достопримечательностями столицы Татарстана.

«В стоимость тура включены железнодорожные билеты, экскурсионная программа «Здравствуй, Казань!», трехразовое питание (завтрак, обед, ужин), входные билеты на объекты показа», — сказано в пресс-релизе.

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