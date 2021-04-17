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В пензенской колонии №4 наладили производство мебели для ванных комнат

12:30 | 17.04.2021 | Общество

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Пенза, 17 апреля 2021. PenzaNews. Производство мебели для ванных комнат — тумб под раковину, пеналов и других изделий разных размеров — налажено в исправительной колонии №4 в Пензе в рамках контракта с коммерческой организаций, рассчитанного до конца 2021 года.

В пензенской колонии №4 наладили производство мебели для ванных комнат

Фото: пресс-служба УФСИН России по Пензенской области

По словам заместителя начальника ИК-4 Аркадия Талышева, по федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026 годы)» приобретено необходимое оборудование.

«Оборудование современное, два станка — с ЧПУ, поэтому важны компетентность и образованность осужденных. В нашем случае трое из них имеют высшее образование, умеют работать с ЧПУ. Они пишут программы для фрезеровки, для сверловки и запускают процесс», — пояснил он.

Аркадий Талышев добавил, что в настоящее время ведутся переговоры еще с одной компанией.

«В будущем планируем приступить к изготовлению стеллажей для библиотек», — отметил он.

Как уточнили в пресс-службе управления ФСИН России по Пензенской области, на участок по производству корпусной мебели в колонии №4, на котором установлены форматно-раскроечный, кромкооблицовочный, фрезерно-гравировальный, сверлильно-присадочный станки и мембранно-вакуумный пресс, трудоустроены десять осужденных.

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