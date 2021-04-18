Денис Симонов из Пензы вышел в финал конкурса «Мастера гостеприимства» Общество

Пенза, 18 апреля 2021. PenzaNews. Денис Симонов из Пензы вышел в заключительный этап всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» по результатам регионального полуфинала, состоявшегося в Калуге.

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Всего участниками полуфинала в Калуге стали 117 человек из 32 субъектов федерации. Во время испытаний они провели презентации своих авторских проектов перед экспертами и наставниками.

По информации оргкомитета, Денис Симонов представил на конкурс проект «Знаковое место», предусматривающий установку знаков туристической идентификации.

Всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства» — один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Его цель — раскрытие потенциала специалистов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства.

В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие из них получат поддержку.

Партнерами конкурса являются Ростуризм, Росмолодежь и Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ).