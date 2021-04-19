В Пензенской области проанализируют требования и правила в социальной сфере Общество

Пенза, 19 апреля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поручил провести в регионе анализ деятельности учреждений социальной сферы с целью выявления избыточных требований, норм и правил.

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Он напомнил, что 15 апреля президент России Владимир Путин провел совместное заседание президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив, на котором рассматривались соответствующие вопросы.

Олег Мельниченко добавил, что глава государства потребовал изучить деятельность организаций социальной сферы, прежде всего учреждений образования, здравоохранения, соцобслуживания и центров занятости, для выявления бессмысленных требований, норм и правил, от которых можно избавиться при оказании услуг гражданам.

«Я также прошу дать соответствующее протокольное поручение, чтобы [врио заместителя председателя правительства Пензенской области Олег] Ягов вместе с [врио зампреда облправительства Вячеславом] Космачевым в максимально короткие сроки эту работу организовали», — сказал руководитель субъекта федерации в ходе оперативного совещания в понедельник, 19 апреля.