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В Пензенской области проанализируют причины роста смертности и снижения рождаемости

12:30 | 19.04.2021 | Общество

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Пенза, 19 апреля 2021. PenzaNews. Причины роста смертности и снижения рождаемости должны быть проанализированы в Пензенской области для выработки комплекса мер по улучшению демографической ситуации. Такое поручение дал временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

В Пензенской области проанализируют причины роста смертности и снижения рождаемости. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Нам какой-то комплекс мер надо вырабатывать в части демографии. Так нельзя. Смертность... Ковид, понятно, она увеличивается, эта смертность. Но опять-таки ведь тоже надо посмотреть, почему у нас такая смертность сейчас идет от ковида, а она большая», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 19 апреля.

Олег Мельниченко поставил перед врио заместителя председателя правительства Пензенской области Вячеславом Космачевым задачу подготовить предложения по стабилизации ситуации.

«У нас сейчас основной прирост смертности — это умершие от ковида», — отметил руководитель субъекта федерации.

Комментируя ситуацию с рождаемостью в Пензенской области, Олег Мельниченко обратил внимание на то, что наряду с последствиями демографической ямы 1990-х следует учитывать и вступление в фертильный возраст граждан, родившихся в 2000-х годах.

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«Мы уже здесь должны выходить на пик, а не снижаться. Поэтому объективную составляющую по детям 1990-х понимаем, но мы понимаем, что начинают идти дети «нулевых». Здесь надо смотреть и стимулировать, какие-то меры дополнительные применять для улучшения демографической ситуации. Понятно, что мы так или иначе объективно опять начнем прирастать, но надо посмотреть, как этот рост стимулировать», — сказал врио губернатора.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в январе-феврале 2021 года в Пензенской области умерли 4 тыс. 30 человек, что на 826 больше, чем за аналогичный период 2020-го. Рост — 25,8%.

Число родившихся детей составило 1 тыс. 312. Это на 231 ребенка меньше, чем за январь-февраль 2020-го. Снижение — 15%.

Естественная убыль населения в Пензенской области, то есть превышение числа умерших над числом родившихся, составила за два месяца 2021 года 2 тыс. 718 человек. По итогам двух месяцев 2020 года показатель был меньше — 1 тыс. 661.

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