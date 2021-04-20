Жанна Тюнина назначена прокурором Тамалинского района Общество

Пенза, 20 апреля 2021. PenzaNews. Младший советник юстиции Жанна Тюнина назначена прокурором Тамалинского района Пензенской области.

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Как сообщается на сайте регионального надзорного ведомства, соответствующий приказ генерального прокурора России №314-к подписан 16 апреля.

Тюнина Жанна Васильевна родилась в Пензе в 1979 году.

В 2007 году окончила Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского по специальности «Юриспруденция».

С февраля 2008 года проходит службу в органах прокуратуры. Состояла в должностях старшего специалиста первого разряда пензенской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, старшего помощника прокурора Кузнецка, помощника прокурора Белинского района, прокурора и старшего прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском процессе прокуратуры Пензенской области, помощника прокурора Шемышейского района, старшего помощника прокурора Колышлейского района, заместителя прокурора Малосердобинского района.

За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялась прокурором Пензенской области.

Замужем, воспитывает дочь.