В Пензенской области акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн-формате Общество

Пенза, 20 апреля 2021. PenzaNews. Акция «Бессмертный полк» пройдет в Пензенской области в День Победы в онлайн-формате в связи с эпидситуацией по коронавирусу. Об этом сообщил руководитель регионального штаба движения «Бессмертный полк России» Олег Шибаев.

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«Принято решение 9 мая «Бессмертный полк» в реальном режиме не проводить», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в доме молодежи в Пензе во вторник, 20 апреля.

Олег Шибаев добавил, что, в отличие от 2020 года, когда шествие тоже проходило онлайн, будет не общая «колонна» со всей страны, а отдельные — от каждого региона.

«Мы, жители Пензенской области, будем формировать свою региональную колонну, и онлайн-шествие «Бессмертного полка» пройдет 9 мая в 15.00», — пояснил он, уточнив, что трансляция будет организована на сайте 2021.polkrf.ru, а также в мини-приложениях в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

По его словам, на данный момент в области набрана команда волонтеров в количестве около 200 человек, которые в том числе будут рассматривать заявки граждан.

Олег Шибаев обратил внимание на то, что окончательное решение о проведении шествия «Бессмертного полка» в оффлайн-режиме пока не принято: если позволит эпидситуация, то его планируется организовать в населенных пунктах страны 24 июня — в день легендарного парада Победы, состоявшегося на Красной площади Москвы в 1945 году.

«Надеюсь, что 24 июня все-таки у нас появится возможность встать плечом к плечу вместе с поколением войны, поколением победителей и [...] пройти реальным шествием», — отметил он.