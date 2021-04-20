Александр Занадолбин назначен прокурором Наровчатского района Общество

Пенза, 20 апреля 2021. PenzaNews. Юрист первого класса Александр Занадолбин назначен прокурором Наровчатского района Пензенской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, соответствующий приказ генерального прокурора России №314-к подписан 16 апреля.

Занадолбин Александр Сергеевич родился в городе Мариинске Кемеровской области в 1989 году.

В 2011 году окончил Пензенский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

С марта 2014 года проходит службу в органах прокуратуры. Состоял в должностях помощника прокурора Шемышейского района, помощника прокурора Первомайского района Пензы, заместителя прокурора Шемышейского района.

За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся прокурором Пензенской области.

Воспитывает несовершеннолетнего ребенка.