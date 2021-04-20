Александр Занадолбин назначен прокурором Наровчатского района
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Пенза, 20 апреля 2021. PenzaNews. Юрист первого класса Александр Занадолбин назначен прокурором Наровчатского района Пензенской области.
Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области
Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, соответствующий приказ генерального прокурора России №314-к подписан 16 апреля.
Занадолбин Александр Сергеевич родился в городе Мариинске Кемеровской области в 1989 году.
В 2011 году окончил Пензенский государственный университет по специальности «Юриспруденция».
С марта 2014 года проходит службу в органах прокуратуры. Состоял в должностях помощника прокурора Шемышейского района, помощника прокурора Первомайского района Пензы, заместителя прокурора Шемышейского района.
За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся прокурором Пензенской области.
Воспитывает несовершеннолетнего ребенка.