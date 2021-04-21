EN
18:07:09 Среда, 21 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Денис Долгов назначен прокурором Вадинского района

14:46 | 21.04.2021 | Общество

Печать

Пенза, 21 апреля 2021. PenzaNews. Юрист первого класса Денис Долгов назначен прокурором Вадинского района Пензенской области.

Денис Долгов назначен прокурором Вадинского района

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, соответствующий приказ генерального прокурора России №314-к подписан 16 апреля.

Долгов Денис Сергеевич родился в городе Нижнем Ломове Пензенской области в 1991 году.

В 2013 году окончил Пензенский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

С декабря 2014 года проходит службу в органах прокуратуры. Состоял в должностях помощника, старшего помощника прокурора Городищенского района, прокурора отдела по надзору за законностью правовых актов и исполнением законов в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области, заместителя прокурора Колышлейского района, заместителя прокурора Октябрьского района Пензы.

За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся прокурором Пензенской области.

Женат, воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области более 47 тыс. человек получили два компонента вакцины «Спутник V» В Пензенской области в I квартале выявлено более 470 нарушений в сфере оплаты труда
Житель Ставрополья подозревается в мошенничестве в отношении пензенского пенсионера В Пензе центр занятости начал использовать «Умные экраны» и «Виртуальную АТС» от «Ростелекома»
Умер ветеран пензенского здравоохранения Александр Колемасов Холм воинской славы в Кузнецке обрел новую звезду
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама