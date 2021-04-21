Денис Долгов назначен прокурором Вадинского района Общество

Пенза, 21 апреля 2021. PenzaNews. Юрист первого класса Денис Долгов назначен прокурором Вадинского района Пензенской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, соответствующий приказ генерального прокурора России №314-к подписан 16 апреля.

Долгов Денис Сергеевич родился в городе Нижнем Ломове Пензенской области в 1991 году.

В 2013 году окончил Пензенский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

С декабря 2014 года проходит службу в органах прокуратуры. Состоял в должностях помощника, старшего помощника прокурора Городищенского района, прокурора отдела по надзору за законностью правовых актов и исполнением законов в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области, заместителя прокурора Колышлейского района, заместителя прокурора Октябрьского района Пензы.

За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся прокурором Пензенской области.

Женат, воспитывает несовершеннолетнего ребенка.