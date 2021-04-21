В Пензенской области в I квартале выявлено более 470 нарушений в сфере оплаты труда Общество

Пенза, 21 апреля 2021. PenzaNews. Работники органов прокуратуры Пензенской области при осуществлении надзорных полномочий в сфере соблюдения конституционных прав граждан на своевременную и полную оплату труда выявили 474 нарушения закона в I квартале 2021 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

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«С целью их устранения прокуроры внесли 107 представлений, по результатам рассмотрения которых 35 виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. 73 лица по инициативе прокуроров понесли административную ответственность», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в целях взыскания задолженности в суды было направлено 251 заявление, по которым уже взыскано свыше 3 млн. рублей.

«Благодаря принятым прокурорами мерам работникам выплачено не полученное вовремя вознаграждение за труд в сумме более 14 млн. рублей», — отмечается в тексте.