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Выставка «Туризм, отдых и оздоровление» пройдет в Пензе 23 и 24 апреля

18:47 | 21.04.2021 | Общество

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Пенза, 21 апреля 2021. PenzaNews. Выставка «Туризм, отдых и оздоровление» пройдет в киноконцертном зале «Пенза» 23 и 24 апреля.

Выставка «Туризм, отдых и оздоровление» пройдет в Пензе 23 и 24 апреля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области, в мероприятии примут участие не только местные компании, но и представители Нижегородской, Саратовской, Тамбовской областей.

В экспозиции будут представлены туроператоры, турагентства, санатории, базы отдыха, туристические комплексы, коллективные средства размещения, организации общественного питания, музеи, парки, зоопарки и организаторы мероприятий.

В 2021 году выставка впервые будет иметь статус международной. Запланирована презентация Национального представительства по туризму Республики Болгария в России.

Также в программу мероприятия включен семинар, посвященный созданию и продвижению брендов районов Пензенской области.

Кроме того, состоится награждение победителей регионального этапа конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма».

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