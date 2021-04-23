EN
17:03:40 Пятница, 23 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Подвижной состав готов к началу дачных перевозок в Пензе — мэрия

11:32 | 23.04.2021 | Общество

Печать

Пенза, 23 апреля 2021. PenzaNews. Подвижной состав перевозчиков, с которыми МУП «Арцис» заключил контракты на транспортное обслуживание населения Пензы на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в 2021 году, готов к работе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Подвижной состав готов к началу дачных перевозок в Пензе — мэрия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Весь подвижной состав перевозчиков прошел техническое обслуживание, выполнен необходимый ремонт узлов и агрегатов. Автобусы подготовлены для работы на сезонных маршрутах и оборудованы в соответствии с требованиями правил дорожного движения тахографами», — подчеркивается в тексте.

В нем напоминается, что дачные автобусы начнут ходить по 21 маршруту с 24 апреля.

«Перед выпуском на линию будет проводиться предрейсовый медицинский осмотр водителей, кондукторов и диспетчеров. После каждого рейса водителями на конечных остановках будет проводиться обработка салонов дезинфицирующими средствами», — сказано в сообщении.

Новости партнеров
Читайте также
Домработницу из Пензы заподозрили в краже из квартиры денег и украшений на 1 млн. рублей Владимир Мутовкин посетил Восточное кладбище с инспекционный визитом
Пензенский депутат Владимир Вдонин получил в 2020 году доход в размере около 30 млн. рублей Суд признал законными штрафы за складирование асфальтовой крошки и щебня в лесу у дороги
Мельниченко прокомментировал планы по строительству новой школы в «Спутнике» Пензенский депутат Олег Кочетков получил в 2020 году доход в размере 41,5 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама