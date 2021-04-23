Подвижной состав готов к началу дачных перевозок в Пензе — мэрия Общество

Пенза, 23 апреля 2021. PenzaNews. Подвижной состав перевозчиков, с которыми МУП «Арцис» заключил контракты на транспортное обслуживание населения Пензы на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в 2021 году, готов к работе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

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«Весь подвижной состав перевозчиков прошел техническое обслуживание, выполнен необходимый ремонт узлов и агрегатов. Автобусы подготовлены для работы на сезонных маршрутах и оборудованы в соответствии с требованиями правил дорожного движения тахографами», — подчеркивается в тексте.

В нем напоминается, что дачные автобусы начнут ходить по 21 маршруту с 24 апреля.

«Перед выпуском на линию будет проводиться предрейсовый медицинский осмотр водителей, кондукторов и диспетчеров. После каждого рейса водителями на конечных остановках будет проводиться обработка салонов дезинфицирующими средствами», — сказано в сообщении.