Владимир Мутовкин посетил Восточное кладбище с инспекционный визитом Общество

Пенза, 23 апреля 2021. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин посетил Восточное кладбище с инспекционным визитом в пятницу, 23 апреля.

Фото: Pgduma.ru

В поездке его сопровождали временно исполняющий обязанности директора МУП «Спецбюро» Александр Царев и руководитель МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» Максим Иванкин.

Оценивая состояние территории, Владимир Мутовкин указал на необходимость ликвидации навалов мусора.

«Скоро большой праздник — Пасха, следом за ней Радоница, Красная горка. Люди в массовом порядке пойдут на могилы к свои усопшим родственникам, близким, и нам важно к этому времени основные проблемы по благоустройству кладбища решить», — отметил он.

По словам Владимира Мутовкина, также важно организовать вывоз мусора после того, как жители приведут могилы родных в порядок после зимы.

Еще одна проблема, на которую обратил внимание глава города, — состояние дороги.

«Засыпьте ее щебнем. Сделайте так, чтобы люди могли ходить здесь нормально», — сказал он Максиму Иванкину.

Тот в свою очередь пояснил, что контракт с подрядчиком на ремонт подъездной дороги уже заключен.

Кроме того, во время выезда был рассмотрен вопрос водоснабжения: с учетом плохого состояния водонапорной башни принято решение организовать подвоз воды, которой будут заполнены имеющиеся цистерны.

«Проверьте их состояние и в случае необходимости приведите в порядок», — потребовал Владимир Мутовкин.

Комментируя увиденное, глава Пензы подчеркнул, что люди, навещающие могилы близких, не должны испытывать чувство горести от того, что территория находится в ненадлежащем состоянии.

«Достойное содержание кладбищ — это память об усопших. [...] Нам надо все проблемные вопросы решать. Будем составлять сметы на необходимые работы и изыскивать средства для их финансирования», — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.