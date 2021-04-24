EN
13:49:08 Суббота, 24 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
ВАЖНО Дни с 1 по 11 мая будут в Пензенской области выходными

В Пензе стартовал дачный сезон

12:04 | 24.04.2021 | Общество

Печать

Пенза, 24 апреля 2021. PenzaNews. Сезон дачных перевозок стартовал в Пензе в субботу, 24 апреля.

В Пензе стартовал дачный сезон. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Движение автобусов организовано по 21 сезонному маршруту в количестве 32 единиц согласно утвержденному расписанию. По информации управления транспорта и связи города Пензы, подвижной состав вышел в полном объеме по всем направлениям», — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В нем отмечается, что, как показали результаты утренней проверки, наполняемость дачных автобусов варьируется от 15% до 90%.

«В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции выполняется ряд профилактических мер. Так, перед выпуском на линию проведена обработка салонов подвижного состава хлорсодержащими средствами, предрейсовые медицинские осмотры водителей и диспетчеров», — поясняется в тексте.

В сообщении напоминается, что в общественном транспорте граждане обязаны носить лицевые маски.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 90 случаев заражения коронавирусом ФАДН выделит субсидии строительным реставрационным центрам «Возрождение» и «Спас»
Для участников проекта «Познавательный «Ростелеком» провели деловую игру «Мост дружбы» Объявлен конкурсный отбор претендентов на должность главного архитектора Пензенской области
Домработницу из Пензы заподозрили в краже из квартиры денег и украшений на 1 млн. рублей Владимир Мутовкин посетил Восточное кладбище с инспекционный визитом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама