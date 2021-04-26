Мельниченко подверг критике работу по развитию туризма в Пензенской области Общество

Пенза, 26 апреля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко подверг критике работу по развитию туризма в регионе.

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«Татьяна Владимировна, у Вас есть целый заместитель министра, отвечающий за туризм. Теперь мне нужно, чтобы кроме бюрократической должности появился и сам туризм», — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к врио министра культуры и туризма Пензенской области Татьяне Курдовой в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 26 апреля.

По его словам, в выходные к нему приезжали гости, которые отметили, что Пензенская область не звучит и ее никто не видит с точки зрения туристического потенциала.

«Если раньше мы какие-то шаги предпринимали и хоть как-то мы там где-то звучали в свое время, то сейчас мы такая «черная дыра». Во многом из-за чего? Из-за того, что, во-первых, мы не делаем соответствующую информационную работу. [...] Мы не раскручиваем ни объекты, мы не раскручиваем ни события, поэтому о нас никто не слышит и никто не знает, а в туризме, кроме инфраструктуры, важна еще информационная политика и реклама», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он особо обратил внимание на то, что при продвижении необходимо четко осознавать, на какую целевую аудиторию ориентирована та или иная информация.

«Если мы понимаем, что у нас перспектива туризма — это туризм выходного дня, ну пока так, то тогда мы должны и информационную работу соответствующим образом выстраивать», — добавил врио губернатора.

Олег Мельниченко добавил, что должны быть «не просто пляски ради плясок», а план проведения мероприятий, привлекательных для туристов.

«Системной работы в этом направлении я не вижу», — резюмировал он.