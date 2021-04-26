В Пензе вдовам ветеранов Великой Отечественной войны вручены жилищные сертификаты Общество

Пенза, 26 апреля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко вручил 14 жилищных сертификатов вдовам ветеранов Великой Отечественной войны и их доверенным лицам в торжественной обстановке в понедельник, 26 апреля.

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Обращаясь к присутствующим, глава региона поздравил их с приближающимся Днем Победы.

«Я считаю, что это главный праздник страны», — отметил он.

Олег Мельниченко выразил сожаление по поводу того, что в связи с пандемией коронавируса второй год подряд не будут проводиться масштабные торжества в честь годовщины Великой Победы.

По его словам, с целью минимизации рисков распространения заболевания пришлось принять непопулярное решение и продлить действие ограничений, введенных в регионе из-за COVID-19.

В ходе мероприятия он призвал вдов ветеранов, еще не сделавших прививку, принять участие в вакцинации.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, единовременная денежная выплата на строительство или приобретение жилья, право на которую имеют участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также члены семей погибших или умерших участников и инвалидов войны, осуществляется в регионе с 2010 года. За это время жилищные условия улучшили 9 тыс. 374 человека.

В 2021 году планируется выдать 21 сертификат. Размер единовременной выплаты составляет 1 млн. 410 тыс. 12 рублей. Срок действия сертификата — шесть месяцев.