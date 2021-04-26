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В Пензе вдовам ветеранов Великой Отечественной войны вручены жилищные сертификаты

20:40 | 26.04.2021 | Общество

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Пенза, 26 апреля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко вручил 14 жилищных сертификатов вдовам ветеранов Великой Отечественной войны и их доверенным лицам в торжественной обстановке в понедельник, 26 апреля.

В Пензе вдовам ветеранов Великой Отечественной войны вручены жилищные сертификаты

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Обращаясь к присутствующим, глава региона поздравил их с приближающимся Днем Победы.

«Я считаю, что это главный праздник страны», — отметил он.

Олег Мельниченко выразил сожаление по поводу того, что в связи с пандемией коронавируса второй год подряд не будут проводиться масштабные торжества в честь годовщины Великой Победы.

По его словам, с целью минимизации рисков распространения заболевания пришлось принять непопулярное решение и продлить действие ограничений, введенных в регионе из-за COVID-19.

В ходе мероприятия он призвал вдов ветеранов, еще не сделавших прививку, принять участие в вакцинации.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, единовременная денежная выплата на строительство или приобретение жилья, право на которую имеют участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также члены семей погибших или умерших участников и инвалидов войны, осуществляется в регионе с 2010 года. За это время жилищные условия улучшили 9 тыс. 374 человека.

В 2021 году планируется выдать 21 сертификат. Размер единовременной выплаты составляет 1 млн. 410 тыс. 12 рублей. Срок действия сертификата — шесть месяцев.

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