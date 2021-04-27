Загрязняющих веществ и нефтепродуктов в пензенском пруду, где погибла рыба, не обнаружено Общество

Пенза, 27 апреля 2021. PenzaNews. Специалисты не обнаружили поверхностно-активных загрязняющих веществ и нефтепродуктов в пробах воды, взятых 19 апреля из пруда вблизи клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина в Пензе, где произошла массовая гибель рыбы. Об этом журналистам сообщила начальник отдела водных ресурсов, водохозяйственных мероприятий и государственного надзора в сфере природопользования, охраны окружающей Минлесхоза Пензенской области Елена Княжнева.

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«В пробах воды поверхностно-активных загрязняющих веществ и нефтепродуктов обнаружено не было. Во всех пробах, кроме одной — в месте впадения ручья в пруд, [...] отмечено значительное снижение количества растворенного кислорода, а также биохимическое поглощение кислорода было значительно снижено и химическое поглощение кислорода. Показатели растворенного кислорода составляли от 1,5 до 5,6 единиц при норме не менее 6 единиц в водном объекте. Также отмечались многократные превышения по биохимическому поглощению кислорода, так называемый БПК5», — сказала она в ходе пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 27 апреля.

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Елена Княжнева добавила, что выявлено незначительное превышение по фосфат- и сульфат-ионам.

«Аналогичные незначительные превышения по фосфат- и сульфат-ионам выявлялись министерством в 2019 году», — отметила она.

По словам начальника отдела Минлесхоза, всего было отобрано шесть проб воды: две — со стороны кардиоцентра и больницы имени Г.А. Захарьина, одна — в месте впадения ручья Дальний в пруд, две — на противоположной стороне, еще одна — в районе гидротехнического сооружения.

Елена Княжнева обратила внимание на то, что ведомство организовало забор проб в рамках регионального надзора с целью установления источников негативного воздействия на водный объект.

При этом выяснение причин массовой гибели рыбы, по ее словам, к компетенции ведомства не относится.