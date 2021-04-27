EN
21:14:43 Вторник, 27 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Загрязняющих веществ и нефтепродуктов в пензенском пруду, где погибла рыба, не обнаружено

15:43 | 27.04.2021 | Общество

Печать

Пенза, 27 апреля 2021. PenzaNews. Специалисты не обнаружили поверхностно-активных загрязняющих веществ и нефтепродуктов в пробах воды, взятых 19 апреля из пруда вблизи клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина в Пензе, где произошла массовая гибель рыбы. Об этом журналистам сообщила начальник отдела водных ресурсов, водохозяйственных мероприятий и государственного надзора в сфере природопользования, охраны окружающей Минлесхоза Пензенской области Елена Княжнева.

Загрязняющих веществ и нефтепродуктов в пензенском пруду, где погибла рыба, не обнаружено

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В пробах воды поверхностно-активных загрязняющих веществ и нефтепродуктов обнаружено не было. Во всех пробах, кроме одной — в месте впадения ручья в пруд, [...] отмечено значительное снижение количества растворенного кислорода, а также биохимическое поглощение кислорода было значительно снижено и химическое поглощение кислорода. Показатели растворенного кислорода составляли от 1,5 до 5,6 единиц при норме не менее 6 единиц в водном объекте. Также отмечались многократные превышения по биохимическому поглощению кислорода, так называемый БПК5», — сказала она в ходе пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 27 апреля.

Читайте также

Прокуратура отреагировала на информацию о массовой гибели рыбы в пруду у больницы №6

Елена Княжнева добавила, что выявлено незначительное превышение по фосфат- и сульфат-ионам.

«Аналогичные незначительные превышения по фосфат- и сульфат-ионам выявлялись министерством в 2019 году», — отметила она.

По словам начальника отдела Минлесхоза, всего было отобрано шесть проб воды: две — со стороны кардиоцентра и больницы имени Г.А. Захарьина, одна — в месте впадения ручья Дальний в пруд, две — на противоположной стороне, еще одна — в районе гидротехнического сооружения.

Елена Княжнева обратила внимание на то, что ведомство организовало забор проб в рамках регионального надзора с целью установления источников негативного воздействия на водный объект.

При этом выяснение причин массовой гибели рыбы, по ее словам, к компетенции ведомства не относится.

Новости партнеров
Читайте также
Мельниченко предложил возродить бумажную версию газеты «Улица Московская» В Пензенской области начали раздавать георгиевские ленточки
В Пензенской области за два месяца 2021 года выданы ипотечные кредиты на 4,2 млрд. рублей Взаимодействие школы и семьи обсудят на региональном родительском собрании в Пензе
Жители Пензенской области в январе-феврале взяли кредиты на 16,3 млрд. рублей Пятеро мужчин подозреваются в серии краж силовых кабелей с пензенских строек
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама