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В Пензенской области 7 мая пройдет акция «Сад памяти»

13:55 | 28.04.2021 | Общество

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Пенза, 28 апреля 2021. PenzaNews. Акция «Сад памяти» пройдет вблизи села Кондоль Пензенской области на территории Ермоловско-Степного участкового лесничества в пятницу, 7 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

В Пензенской области 7 мая пройдет акция «Сад памяти». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Запланировано создание лесных культур на площади 0,5 га и дополнение ранее созданных культур площади 4 га», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что всего намечено высадить более 8,5 тыс. сеянцев сосны обыкновенной.

«Отъезд участников будет осуществляться от здания министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области», — сказано в анонсе.

В сообщении напоминается, что в рамках всероссийской акции «Сад памяти», которая проводится ежегодно, планируется высадить 27 млн. деревьев в память о людях, погибших в годы Великой Отечественной войны.

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