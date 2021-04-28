В Пензенской области 7 мая пройдет акция «Сад памяти» Общество

Пенза, 28 апреля 2021. PenzaNews. Акция «Сад памяти» пройдет вблизи села Кондоль Пензенской области на территории Ермоловско-Степного участкового лесничества в пятницу, 7 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

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«Запланировано создание лесных культур на площади 0,5 га и дополнение ранее созданных культур площади 4 га», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что всего намечено высадить более 8,5 тыс. сеянцев сосны обыкновенной.

«Отъезд участников будет осуществляться от здания министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области», — сказано в анонсе.

В сообщении напоминается, что в рамках всероссийской акции «Сад памяти», которая проводится ежегодно, планируется высадить 27 млн. деревьев в память о людях, погибших в годы Великой Отечественной войны.