«Наш Дом» выиграл конкурс на «22-ю кнопку» в Пензе Общество

Пенза, 28 апреля 2021. PenzaNews. Закрытое акционерное общество «Телерадиокомпания «Наш Дом» выиграла конкурс на получение права осуществлять вещание на «22-й кнопке» в Пензе. Об этом сообщила заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области, представитель регионального парламента в Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию Юлия Лазуткина, комментируя итоги заседания, состоявшегося в Роскомнадзоре в среду, 28 апреля.

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По ее словам, по результатам процедуры выбора муниципального обязательного общедоступного телеканала на территории города Пензы, к участию в которой было допущено ЗАО «ТРК «Наш Дом», принято положительное решение.

«В текущем году исполняется 25 лет с начала работы ТРК «Наш Дом», вещательная сетка которого более чем на 50% состоит из контента местного значения. Новостные программы выходят в эфир 12 раз в сутки. Кроме того, творческим коллективом создается свыше 30 авторских программ и рубрик для круглосуточного собственного вещания», — цитирует Юлию Лазуткину пресс-служба Заксобрания.

Так называемый закон о «22-й кнопке» был принят в 2019 году. Он позволяет бесплатно зафиксировать на 22-й позиции муниципальные телеканалы в сетях кабельного вещания в условиях перехода на цифровое вещание.

В соответствии с документом, муниципальный обязательный общедоступный телеканал выбирается из числа телеканалов, продукция которых содержит не менее 75% национальной продукции средства массовой информации, при этом не менее 20% от общего времени вещания составляют программы, освещающие вопросы местного значения, а их трансляция осуществляется на территории соответствующего муниципалитета.

Определено, что в каждом муниципальном образовании может быть выбран один такой телеканал

Порядок выбора установлен правительством России.