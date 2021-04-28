Разрешение на строительство АЗС напротив поликлиники №1 в Пензе не выдавалось — мэр Общество

Пенза, 28 апреля 2021. PenzaNews. Разрешение на строительство автозаправочной станции напротив поликлиники №1 на улице Набережная реки Мойки в Пензе не выдавалось. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин.

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«Разрешение на строительство данного объекта не выдавалось», — сказал он в ходе встречи с жителями Ленинского района Пензы, состоявшейся в школе №7.

Андрей Лузгин добавил, что в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области направлена информация для проведения проверки.

«Если это стационарная газовая заправка, то ГЖИ выдаст предостережение и направит в наш адрес информацию о самовольном строительстве, мы будет в судебном порядке его сносить. Если ведется строительство контейнерной автозаправочной станции, то будем проверять по нормативам безопасности», — цитирует мэра пресс-служба горадминистрации.