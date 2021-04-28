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Пензенцы подняли вопрос о судьбе стелы на улице Свердлова в Пензе

19:51 | 28.04.2021 | Общество

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Пенза, 28 апреля 2021. PenzaNews. Жители Ленинского района Пензы в ходе встречи с главой администрации города Андреем Лузгиным, состоявшейся в школе №7, подняли вопрос о стеле, установленной на улице Свердлова.

Пензенцы подняли вопрос о судьбе стелы на улице Свердлова в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, граждане попросили рассмотреть вопрос о передаче данной стелы на баланс города.

Андрей Лузгин дал соответствующее распоряжение и поручил определить, какое специализированное предприятие будет отвечать за содержание объекта.

Стела на улице Свердлова посвящена трудовому подвигу пензенцев, совершенному в годы Великой Отечественной войны на заводе №163 и в составе бригад на фронтовых аэродромах при восстановлении боевых самолетов-истребителей. Была установлена к 55-летию Великой Победы.

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