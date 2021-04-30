EN
16:50:26 Пятница, 30 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области введен особый противопожарный режим

10:54 | 30.04.2021 | Общество

Печать

Пенза, 30 апреля 2021. PenzaNews. Особый противопожарный режим введен на территории Пензенской области. Соответствующее постановление регионального правительства №237-пП подписал временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

В Пензенской области введен особый противопожарный режим. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с прогнозируемым повышением пожарной опасности на территории Пензенской области, в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от пожаров [...] установить на территории Пензенской области особый противопожарный режим с даты вступления настоящего постановления в силу и до особого распоряжения», — говорится в документе.

В нем отмечается, что на период действия данного режима установлены дополнительные требования пожарной безопасности.

«Запретить на территории Пензенской области разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, проведение всех видов пожароопасных работ с использованием открытого огня, кроме работ, проводимых в специально отведенных и оборудованных местах», — сказано в постановлении.

В документе добавляется, что вводятся ограничения на посещение лесов.

«Ограничить посещение лесов гражданами, за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах, а также граждан, находящихся на отдыхе в учреждениях санаторно-курортного типа и в организациях отдыха детей и их оздоровления. Запретить проводить в лесах все виды работ с использованием открытого огня, в том числе сжигание порубочных остатков», — говорится в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
Валерий Савельев высказал идею о формировании рейтинга депутатов гордумы Пензы «Горводоканал» обнулит пензенским ветеранам апрельские счета за воду
Подготовлено три заявки на создание модельных библиотек в Пензенской области в 2022 году Владимир Мутовкин высказался об анонимных Telegram-каналах
Прокуратура начала проверку по факту травмирования ребенка в пензенских «Буртасах» В Пензенской области за сутки подтверждено 87 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама