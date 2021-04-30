В Пензенской области введен особый противопожарный режим Общество

Пенза, 30 апреля 2021. PenzaNews. Особый противопожарный режим введен на территории Пензенской области. Соответствующее постановление регионального правительства №237-пП подписал временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

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«В связи с прогнозируемым повышением пожарной опасности на территории Пензенской области, в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от пожаров [...] установить на территории Пензенской области особый противопожарный режим с даты вступления настоящего постановления в силу и до особого распоряжения», — говорится в документе.

В нем отмечается, что на период действия данного режима установлены дополнительные требования пожарной безопасности.

«Запретить на территории Пензенской области разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, проведение всех видов пожароопасных работ с использованием открытого огня, кроме работ, проводимых в специально отведенных и оборудованных местах», — сказано в постановлении.

В документе добавляется, что вводятся ограничения на посещение лесов.

«Ограничить посещение лесов гражданами, за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах, а также граждан, находящихся на отдыхе в учреждениях санаторно-курортного типа и в организациях отдыха детей и их оздоровления. Запретить проводить в лесах все виды работ с использованием открытого огня, в том числе сжигание порубочных остатков», — говорится в тексте.