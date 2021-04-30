EN
16:50:32 Пятница, 30 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Вся асфальтовая крошка с городских дорог пойдет на отсыпку обочин в рамках «БКАД» — Лузгин

13:30 | 30.04.2021 | Общество

Печать

Пенза, 30 апреля 2021. PenzaNews. Вся асфальтовая крошка, образовавшаяся при снятии старого покрытия с городских дорог в черте Пензы, пойдет в 2021 году на отсыпку обочин на объектах, включенных в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»). Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин.

Вся асфальтовая крошка с городских дорог пойдет на отсыпку обочин в рамках «БКАД» — Лузгин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В этом году по дорогам планируемый объем крошки к снятию — 11,5 тыс. тонн», — сказал он в ходе 22-й очередной сессии гордумы в пятницу, 30 апреля.

Мэр добавил, что на отсыпку обочин дорог частного сектора, которые планируется заасфальтировать в рамках нацпроекта «БКАД», необходимо примерно 17 тыс. тонн.

«На самом деле мы в этом году крошку давать не будем никуда. Она вся будет использована для отсыпки дорог в рамках «БКАД», — уточнил Андрей Лузгин.

Комментируя информацию о том, что депутаты Законодательного собрания Пензенской области, в отличие от народных избранников в гордуме, получают в свое распоряжение асфальтовую крошку, мэр заявил, что она берется не с городских дорог.

«Это не крошка, которая снимается с городских дорог. Есть региональные дороги, федеральные дороги и ряд других объектов, где ведутся эти работы. Вся «городская» крошка будет использоваться в рамках «БКАД», — подчеркнул Андрей Лузгин.

Новости партнеров
Читайте также
Валерий Савельев высказал идею о формировании рейтинга депутатов гордумы Пензы «Горводоканал» обнулит пензенским ветеранам апрельские счета за воду
Подготовлено три заявки на создание модельных библиотек в Пензенской области в 2022 году Владимир Мутовкин высказался об анонимных Telegram-каналах
Прокуратура начала проверку по факту травмирования ребенка в пензенских «Буртасах» В Пензенской области за сутки подтверждено 87 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама