Вся асфальтовая крошка с городских дорог пойдет на отсыпку обочин в рамках «БКАД» — Лузгин Общество

Пенза, 30 апреля 2021. PenzaNews. Вся асфальтовая крошка, образовавшаяся при снятии старого покрытия с городских дорог в черте Пензы, пойдет в 2021 году на отсыпку обочин на объектах, включенных в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»). Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин.

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«В этом году по дорогам планируемый объем крошки к снятию — 11,5 тыс. тонн», — сказал он в ходе 22-й очередной сессии гордумы в пятницу, 30 апреля.

Мэр добавил, что на отсыпку обочин дорог частного сектора, которые планируется заасфальтировать в рамках нацпроекта «БКАД», необходимо примерно 17 тыс. тонн.

«На самом деле мы в этом году крошку давать не будем никуда. Она вся будет использована для отсыпки дорог в рамках «БКАД», — уточнил Андрей Лузгин.

Комментируя информацию о том, что депутаты Законодательного собрания Пензенской области, в отличие от народных избранников в гордуме, получают в свое распоряжение асфальтовую крошку, мэр заявил, что она берется не с городских дорог.

«Это не крошка, которая снимается с городских дорог. Есть региональные дороги, федеральные дороги и ряд других объектов, где ведутся эти работы. Вся «городская» крошка будет использоваться в рамках «БКАД», — подчеркнул Андрей Лузгин.