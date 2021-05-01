Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Праздником весны и труда Общество

Пенза, 1 мая 2021. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил жителей города с Праздником весны и труда.

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«На протяжении многих лет этот праздник объединяет поколения и считается поистине всенародным и одним из самых любимых. Он дарит нам особый душевный подъем, пробуждая жизненную и творческую энергию», — отметил Владимир Мутовкин.

Он добавил, что Пенза является городом тружеников, где живут целые трудовые династии.

«Благодаря труду пензенцев с каждым годом столица Сурского края становится краше, благоустроеннее и комфортнее. Я верю, что совместными усилиями мы и в будущем сможем эффективно решать любые задачи», — подчеркнул глава города.

Владимир Мутовкин пожелал пензенцам крепкого здоровья, успехов в работе, мира, добра и благополучия.

«Весеннего вам настроения, солнечных светлых дней, улыбок, радости и удачи во всех начинаниях! Пусть этот праздничный день будет наполнен радостью встреч с друзьями и близкими, дав каждому новый заряд бодрости и оптимизма!» — сказал он.