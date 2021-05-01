Дорогу у «Коллажа» планируется капитально отремонтировать в 2022 году — мэр Пензы Общество

Пенза, 1 мая 2021. PenzaNews. Капитальный ремонт дороги, которая проходит вдоль торгово-развлекательного центра «Коллаж» в Пензе и соединяет проспекты Строителей и Победы, запланирован на 2022 год. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин.

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«Дорога ненормативная, ливневки нет. В следующем году будем включать ее в программу ремонта капитального. [...] Она в ужасном состоянии. Дорога была не наша. Построена не нами», — сказал он в ходе 22-й очередной сессии гордумы, состоявшейся 30 апреля.

Андрей Лузгин добавил, что эта дорога была принята в муниципальную казну в прошлом году, чтобы у города появилось основание тратить денежные средства на ее содержание.

«До ноября, по-моему, 2020 года она вообще была в собственности «Коллажа» и еще в залоге у банка», — уточнил он.

По словам мэра, при капитальном ремонте предусмотрено расширение дороги с обустройством ливневой канализации.