Муниципальный транспорт на обслуживаемых МБУ «АТХ» маршрутах не используется — Светкин Общество

Пенза, 1 мая 2021. PenzaNews. МБУ «Автотранспортное хозяйство» («АТХ»), обслуживающее маршруты №25 и №40 в Пензе, самостоятельно не осуществляет перевозки по ним; по данным направлениям не задействовано ни одной единицы муниципального транспорта. Об этом заявил исполняющий обязанности начальника городского управления транспорта и связи Денис Светкин.

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«У «АТХ» есть агент, который обслуживает эти маршруты. [...] Так как в «АТХ» подвижного состава своего нет, они наняли перевозчика, у кого есть этот подвижной состав. [...] По договору аренды перевозчик за каждое транспортное средство перечисляет «АТХ» 20 тыс. рублей», — сказал он в ходе 22-й очередной сессии гордумы, состоявшейся 30 апреля.

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По словам Дениса Светкина, объем наличных денежных средств, взимаемых с пассажиров в качестве платы за проезд на маршрутах, обслуживаемых муниципальным учреждением, управлением никак не контролируется.

Отвечая на вопрос о том, какое количество муниципального транспорта работает на маршрутах №25 и №40, и.о. начальника управления ответил, что «ни одного».

Согласно сведениям, размещенным на сайте администрации Пензы, по маршрутам №25 и №40 осуществляются регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам. Перевозчик — МБУ «АТХ». Стоимость проезда и провоза багажа в первой зоне от остановки «Поселок Нефтяник» до остановки «Озеро» составляет 10 рублей, во второй — 27 рублей.