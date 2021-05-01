Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Праздником весны и труда Общество

Пенза, 1 мая 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Праздником весны и труда.

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«Первомай для всех нас служит символом мира, согласия, взаимопонимания, весеннего обновления и надежды на добрые перемены», — отметил он.

Руководитель субъекта федерации добавил, что только в единстве можно добиться новых успехов в укреплении социально-экономического потенциала региона, обеспечить достойную жизнь, наполненную смелыми замыслами и стремлениями, уверенностью в завтрашнем дне.

«Надежный залог грядущих достижений — эффективная реализация твердой и последовательной политики президента России Владимира Владимировича Путина, направленной на укрепление государственного могущества и международного авторитета Отчизны, наш патриотизм, добросовестный труд и гражданская солидарность», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он выразил уверенность в том, что жителям Пензенской области по силам сберечь достигнутое и выйти на новые рубежи созидательных свершений.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, дальнейшей плодотворной и успешной деятельности на благо нашей великой Родины!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.