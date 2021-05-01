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Одна из улиц Пензы будет носить имя Ларисы Яшиной

13:22 | 01.05.2021 | Общество

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Пенза, 1 мая 2021. PenzaNews. Одна из улиц Пензы будет носить имя поэтессы Ларисы Яшиной, которая ушла из жизни 7 ноября 2020 года. Соответствующее решение депутаты гордумы приняли в ходе 22-й сессии, состоявшейся 30 апреля.

Одна из улиц Пензы будет носить имя Ларисы Яшиной. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Присвоить элементу улично-дорожной сети в границах города Пензы — улице, расположенной в Октябрьском районе города Пензы, — наименование «Улица Яшиной», — говорится в решении гордумы.

В нем добавляется, что управлению градостроительства и архитектуры Пензы необходимо разместить соответствующую информацию в государственном адресном реестре.

Как отмечается на сайте Пензенской городской думы, неподалеку от улицы, названной в честь Ларисы Яшиной, находятся улицы 65-летия Победы, Ульяновская и Абрикосовая. Предполагается, что на ней будет располагаться многоэтажная жилая застройка.

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