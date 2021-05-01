Мэрия Пензы обратилась в суд после вырубки сосен на особо охраняемой территории Общество

Пенза, 1 мая 2021. PenzaNews. Администрация Пензы обратилась в суд после того, как на улице Садовое кольцо в микрорайоне Сосновка началось освоение участка, относящегося к особо охраняемым территориям. Об этом сообщил вице-мэр по земельным и градостроительным вопросам Магомед Агамагомедов.

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«Действительно, эта территория отнесена к особо охраняемым территориям решением Пензенской городской думы. [...] В 1993 году физическому лицу был постановлением администрации города Пензы предоставлен земельный участок в пожизненное наследуемое владение. В 1995 году данное право было зарегистрировано. В 2020 году данный гражданин решил уточнить границы данного земельного участка уже в соответствии с действующим Земельным кодексом. При уточнении границ без согласования с органами местного самоуправления кадастровый инженер поставил данный земельный участок определенной площадью на кадастровый учет. При привязке данного участка на местности либо умышленно, либо ошибочно было произведено смещение данного участка более чем на 100 метров», — сказал Магомед Агамагомедов в ходе 22-й очередной сессии гордумы, состоявшейся 30 апреля.

Он добавил, что, как только данный факт был обнаружен, администрация города подготовила и направила в суд исковое заявление.

По словам вице-мэра, во-первых, городские власти требуют отменить регистрационные действия по данному земельному участку, которые произведены без согласования с администрацией, во-вторых, наложить обеспечительные меры, чтобы там не осуществлялось строительство.

«Мы сейчас дали поручение нашим коллегам, специалистам, чтобы все годы, когда были выпущены аналогичные постановления о пожизненном наследуемом праве, проанализировать: где у нас еще на территории города Пензы есть участки, на которые у граждан есть права», — заявил Магомед Агамагомедов.

Он пояснил, что это позволит выявить находящиеся в частной собственности земли, относящиеся к особо охраняемым территориям, а также участки, использование которых не соответствует генплану и правилам землепользования и застройки.

«Если бы в настоящее время данный гражданин правильно, с соблюдением процедур произвел бы [постановку участка] на кадастровый учет, то к этому гражданину вопросов бы никаких не было», — отметил вице-мэр.

На вопрос о том, останется ли в итоге сквер в районе улицы Садовое кольцо, замглавы администрации Пензы ответил утвердительно.

«Так точно», — сказал он.