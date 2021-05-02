Олег Мельниченко поздравил православных христиан с праздником Пасхи Общество

Пенза, 2 мая 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поздравил православных христиан с праздником Пасхи.

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«Этот долгожданный день занимает особое место в духовной жизни каждого православного верующего. Он вобрал в себя мечты о всеобщем братстве и любви, наполняет наши сердца высокими идеалами гуманизма, вдохновляет на добрые дела и поступки, дарит надежду на перемены к лучшему», — сказал глава региона.

Олег Мельниченко отметил, что Русская православная церковь своими праведными деяниями, направленными на всемерное упрочение нравственных идеалов, семейных ценностей и традиций, способствует утверждению в обществе норм морали, чувства сострадания и милосердия.

«Желаю вам, дорогие друзья, вашим родным и близким крепкого здоровья, сердечного тепла, благополучия и всего самого доброго!» — подчеркнул врио губернатора.