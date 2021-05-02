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Владимир Мутовкин поздравил православных христиан с праздником Пасхи

10:27 | 02.05.2021 | Общество

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Пенза, 2 мая 2021. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.

Владимир Мутовкин поздравил православных христиан с праздником Пасхи

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Уважаемые земляки, примите самые теплые и сердечные поздравления со светлым праздником Воскресения Христова — Святой Пасхой! Традиции этого торжества уходят в глубину веков, символизируя победу жизни, возрождения и обновления нравственного мира человека. Этот праздник вселяет в нас глубокую веру в божественную милость, наполняя сердца и души пасхальным ликованием и милосердием», — отметил он.

Владимир Мутовкин пожелал верующим доброго здоровья, большого счастья, мира, долголетия и удачи во всех делах.

«Неиссякаемой вам пасхальной радости и веселья! Пусть в ваших домах царят любовь и взаимопонимание!» — сказал глава Пензы.

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