В Пензе на Красную горку и Радоницу пустят автобусы до кладбищ Общество

Пенза, 2 мая 2021. PenzaNews. Дополнительный общественный транспорт планируется пустить в Пензе до кладбищ на Красную горку и Радоницу, которые в 2021 году выпадают на 9 и 11 мая соответственно. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

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В нем уточняется, что от железнодорожного вокзала Пенза-I до Восточного кладбища перевозка пассажиров будет осуществляться с 6.00 до 16.00.

«Стоимость проезда составит 27 рублей без предоставления льгот», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что также будут курсировать маршрутки №12 «Пенза-I — Военный городок №2».

«Транспортное обслуживание Ново-Западного и Ахунского кладбищ осуществляется троллейбусным маршрутом №8 «Улица Мира — стадион «Пенза», автобусными №30 «Арбековская застава» — аэропорт» и №99 «Арбековская застава» — Засурье». В праздничные дни работа указанных маршрутов будет организована по расписанию рабочего дня», — сказано в тексте.